Esporte Com passe de Paquetá, Piatek marca novamente e Milan empata com a Roma fora

O polonês Piatek deixou sua marca pelo terceiro jogo seguido, mas o Milan não foi capaz de vencer a Roma neste domingo, no estádio Olímpico, na capital do país. A partida, válida pela 20.ª rodada do Campeonato Italiano, terminou empata em 1 a 1. Com a igualdade, os dois times amargaram o terceiro jogo sem vitória e não conseguem progredir na tabela de classificação, na qua...