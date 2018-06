Esporte Com participação de brasileiro, árbitros treinam e fazem simulações antes da Copa

O árbitro Sandro Meira Ricci pode apitar a partida entre Rússia e Arábia Saudita, na quinta-feira, na abertura da Copa do Mundo. Na manhã desta terça-feira, sete dos 35 juízes treinaram simulações com equipes sub-20 no campo do Lokomotiv em uma atividade aberta para a imprensa. Os outros candidatos principais para o jogo inicial são o usbeque Ravshan Irmatov e o argentino N...