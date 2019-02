Esporte Com 'Parabéns pra você', vítima de incêndio é enterrada no dia que faria 15 anos O defensor foi uma das dez vítimas da tragédia desta sexta-feira. O garoto foi levado para a cidade natal, onde atraiu mais de 500 pessoas durante as duas horas de velório

Ao som do hino do Flamengo, palmas e de "Parabéns pra você", familiares, amigos e colegas enterraram neste sábado a primeira vítima do incêndio do alojamento do CT Ninho do Urubu. O cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda, a cerca de 120 km do Rio de Janeiro, ficou lotado de adolescentes aos prantos e trajados de camisas rubro-negras para se despedir do zagueiro A...