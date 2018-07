Esporte Com os olhos marejados, Óscar Tabárez lamenta eliminação: 'A França foi melhor'

Com os olhos marejados e um olhar de tristeza que chegava a surpreender, o "Maestro" Óscar Tabárez conversou com a imprensa na sala de imprensa do estádio de Nijni Novgorod, nesta sexta-feira, após a derrota por 2 a 0 sofrida pelo Uruguai nas quartas de final da Copa do Mundo. De forma simples, não falou nada sobre a ausência de Cavani do jogo e foi direto: "A França f...