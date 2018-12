Esporte Com orquestra, coral e estátua, Pelé abre Centro de Excelência de Futebol no RJ Aos 78 anos de idade, ex-craque participa da inauguração de instituição que vai levar o seu nome, em Resende

Em um evento no qual foi recebido ao som de uma orquestra, Pelé inaugurou na tarde desta quarta-feira, em Resende (RJ), um Centro de Excelência de Futebol que leva o seu nome e tem como principais objetivos a formação e o desenvolvimento de novos atletas. Com educação e cidadania também como outros pilares do projeto, a denominada Academia Pelé conta com seis ca...