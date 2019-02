Esporte Com oração e discurso emocionado de Abel, time do Flamengo se reúne no CT O principal intuito da comissão técnica foi reunir e conversar com o elenco e expressar o seu pesar e destacar a importância de todos estarem unidos neste momento

Pouco mais de 24 horas após a tragédia que causou a morte de dez jogadores da base do Flamengo, os jogadores do time profissional se reuniram na manhã deste sábado, no CT Ninho do Urubu, local do incêndio. Atletas e comissão técnica fizeram orações em homenagens às vítimas. Em um discurso comovente, o técnico Abel Braga se emocionou ao recordar o filho João Pedro,...