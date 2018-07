Esporte Com Olímpico lotado, Goiás perde pênalti no último minuto e acaba derrotado para o Coritiba O esmeraldino perdeu a chance de encostar no G4 e caiu para a 9ª colocação, com 24 pontos

A torcida do Goiás correspondeu ao bom momento do time na Série B, que vinha de sete jogos sem derrota, e lotou o estádio Olímpico, nesta terça-feira (24). Porém diante do Coritiba, o esmeraldino não conseguiu manter o bom futebol dos últimos jogos e em uma partida movimentada, os visitantes aproveitaram melhor as chances, e venceu por 1 a 0, com gol de Nathan. Goiás e Cori...