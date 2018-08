Esporte Com objetivo de entrar no G4, Goiás vai até Santa Catarina enfrentar Figueirense O alviverde está na 6ª colocação, com 30 pontos, mas está a apenas dois pontos do 4º colocado, a Ponte Preta

Após sofrer no primeiro turno, o Goiás começou a segunda parte da Série B com vitória e quer manter o embalo para entrar de vez dentro do grupo dos melhores da Segundona. Para isso, o alviverde precisa de uma vitória diante do Figueirense, nesta sexta-feira (17), às 21h30, no estádio Orlando Scarpelli. Com 30 pontos, o esmeraldino ocupa a 6ª colocação e está há dois d...