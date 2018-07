Esporte Com o final das quartas de final, Brasil fica em sexto lugar na Copa do Mundo

Com o encerramento das quartas de final da Copa do Mundo da Rússia neste sábado, foram definidas as posições do quinto ao oitavo lugares. A seleção brasileira perdeu da Bélgica por 2 a 1, na última sexta-feira, e ficou em sexto na classificação geral da competição, atrás do Uruguai, em quinto. No Mundial de 2018, destaque também para Argentina, que ficou na 16.ª c...