Esporte Com o desafio do penta goiano, Barbieri é apresentado pelo Goiás Treinador anunciado há 15 dias está em Goiânia após concluir curso da CBF

O técnico Maurício Barbieri é apresentado, na tarde desta segunda-feira (17), no centro de treinamento do Goiás. Em sua primeira entrevista coletiva no clube, o treinador afirmou que deve inicar o Campeonato Goiano com força total, já que o clube tem o desafio de conquistar o penta do Estadual. "A ideia é que a gente possa iniciar com a melhor equipe possível no dia...