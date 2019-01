Após conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro mesmo com um sistema defensivo frágil - sofreu 50 gols em 38 jogos na Segundona -, o Goiás tenta uma solução para superar essa deficiência. Com duas contratações para o setor, até o momento, o alviverde conta ainda com pratas da casa e um remanescente para mudar o status de zaga muito vazada.

O primeiro contratado para o setor foi Yago, de 26 anos. O jogador chegou por empréstimo do Corinthians até o fim do ano e defendeu a camisa do Botafogo, em 2018. No time carioca, o jogador teve poucas oportunidades e realizou apenas cinco jogos. No Goiás, busca sequência e sabe do desafio em chegar após a zaga ser tão criticada.

O jogador, inclusive, revelou que o técnico Maurício Barbieri vem dando atenção a isso nos treinamentos. “É difícil falar quando se toma muitos gols, acho que vai muito do sistema (tático). O professor está dando atenção a isso, de preencher os espaços, saber a hora de atacar, de defender. Não é muito por peça e sim sistema para levarmos menos gols este ano”, detalhou Yago.

Além do defensor que veio do Corinthians, outra aposta da diretoria esmeraldina para o setor é Rafael Vaz, de 30 anos. Ele passa a ser o mais experiente dos jogadores de linha para o sistema defensivo. Chegou à Serrinha com a expectativa de ser titular após ser eleito, com a camisa do Universidad de Chile, o melhor zagueiro do Campeonato Chileno. Entretanto, seu último ano no Brasil, em 2017, pelo Flamengo, foi recheado de críticas da torcida e imprensa. O jogador chega com a responsabilidade de mudar sua situação no cenário nacional e liderar o alviverde em sua reorganização defensiva.

Aliás, no ano passado, a aposta em jogadores experientes para o setor não surtiu o efeito desejado. As contratações de Edcarlos (33 anos) e Victor Ramos (29 anos) não deram a sustentação necessária para o time, tanto que apenas Victor se firmou como titular e formou a dupla de zaga com o jovem David Duarte (23 anos), que segue no clube para 2019.

Outro remanescente é Fábio Sanches, de 28 anos, que fez uma boa temporada em 2017 com 36 jogos e agradou, mas não conseguiu ter sequência em 2018 após romper o ligamento do joelho no início do Goianão. Ele atuou em apenas três jogos na temporada. O atleta já está à disposição do técnico Maurício Barbieri.

Já Guilherme, de 20 anos, subiu para o profissional no ano passado justamente após Fábio Sanches se lesionar, mas não chegou a estrear pelo time principal. Nos treinamentos, Maurício Barbieri vem montando o time em um esquema 4-2-3-1. Assim, o sistema adotado pelo ex-técnico Ney Franco na reta final da Série B deve se manter, na tentativa de revigorar a defesa.