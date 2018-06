Esporte Com novidade, 3ª etapa do Campeonato Goiano de Pôquer segue até domingo

A 3ª etapa do Campeonato Goiano de Pôquer começou no domingo e vai até o próximo final de semana, em Goiânia. Para esta etapa, a federação goiana irá adotar uma nova tendência no esporte, que é a utilização de um cronômetro. Assim, cada jogador terá 30 segundos para definir a sua jogada.“É uma medida que vai agilizar o jogo e que já vem sendo adotada com sucesso no B...