Com novas cores e Alfa Romeo em destaque, Sauber apresenta carro para F-1 de 2018

A Sauber se tornou nesta terça-feira a quarta equipe do grid da Fórmula 1 a apresentar o seu novo carro para a temporada de 2018. E modelo C37 trouxe uma combinação de cores bem diferente da exibida em seu monoposto do ano passado, agora com predominância do branco e do vermelho como fruto da parceria técnica e comercial firmada com a Alfa Romeo, cujo nome é estampado com destaque na tampa do motor e também na asa traseira.

O carro de 2017 da equipe suíça baseada em Hinwill era marcado por um azul dominante, agora visto apenas de maneira discreta em filetes que atravessam o modelo, que traz como principal novidade em relação ao seu antecessor realmente a sua combinação de cores.

O C37 será guiado por uma dupla de pilotos titulares formada pelo veterano sueco Marcus Ericsson e pelo novato monegasco Charles Leclerc, de apenas 20 anos, que foi campeão da Fórmula 2 e integrou a academia de formação de pilotos da Ferrari a partir de 2016. O time suíço, por sinal, voltará a contar com motores fornecidos pela montadora italiana nesta temporada.

Leclerc substituirá o alemão Pascal Wehrlein, demitido no ano passado, e tentará ajudar a Sauber a se redimir de uma temporada muito decepcionante amargada em 2017. A equipe somou apenas cinco pontos e terminou o Mundial de Construtores na décima e última posição.

Nesta terça-feira, porém, o diretor-técnico do time suíço, Jörg Zander, exibiu esperança por um desempenho bem melhor com um revisado motor preparado para esta temporada. "É ótimo finalmente revelar o C37 hoje. O modelo de 2018 é resultado de um trabalho duro que todos na fábrica colocaram em prática nos últimos meses", ressaltou.

Em seguida, Zander ressaltou que "o C37 tem uma filosofia muito diferente do C36 (carro da equipe em 2017)". "O conceito aerodinâmico mudou consideravelmente e o C37 traz algumas novidades na comparação com seu antecessor. Estamos confiantes de que o novo conceito nos traz mais oportunidades e nos ajuda a evoluir ao longo da temporada. O motor 2018 da Ferrari também nos ajuda em termos de performance. Espero progredir com o C37 e ter um ano mais competitivo do que 2017", projetou.

O campeonato deste ano da Fórmula 1 começará no dia 25 de março, quando será realizado o GP da Austrália, em Melbourne. O testes coletivos da pré-temporada serão iniciados na próxima segunda-feira, no circuito de Barcelona, na Espanha. Antes da Sauber, a Haas, a Williams e a Red Bull apresentaram, nesta ordem, os seus novos carros para a F-1 de 2018.