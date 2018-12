Esporte Com nomes que geraram debate, alviverde anuncia primeiras contratações Time volta a investir em volante de rival e goleiro em xeque

Após especulações e cobrança por parte da torcida, o Goiás oficializou, nesta quinta-feira, as primeiras contratações para 2019. O volante Geovane, ex-Vila Nova, e o goleiro Sidão, do São Paulo, chegam para reforçar o plantel esmeraldino. Enquanto o arqueiro assinou por uma temporada com possibilidade de renovação para 2020, Geovane firmou vínculo pelos próximos dois a...