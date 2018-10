Esporte Com Neymar na torcida, Medina e Ítalo vão às quartas em etapa portuguesa do surfe Com presença do astro da seleção brasileira, Gabriel Medina e Ítalo avançam a próxima fase eliminatória

Com a torcida de Neymar, que aproveitou uma folga no Paris Saint-Germain para acompanhar de perto nesta quinta-feira (18) as disputas da etapa de Portugal do Circuito Mundial de Surfe, o brasileiro Gabriel Medina avançou às quartas de final, em Peniche, e deu novo passo em busca do título mundial desta temporada. O seu compatriota Ítalo Ferreira também triunfou em outras b...