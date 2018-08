Esporte Com mudanças na equipe, Atlético enfrenta Criciúma para se manter no G4 O Dragão soma 30 pontos e ocupa a 4ª colocação

Para se manter dentro do grupo dos melhores da Série B, o Atlético volta a campo neste sábado (11), onde irá enfrentar a equipe do Criciúma, às 16h30, no estádio Heriberto Hülse. Com 30 pontos e na 4ª colocação, o Dragão pode terminar a rodada na 3ª posição, já que com uma vitória o time campineiro poderia ultrapassar o Avaí, que soma 32 pontos. Porém o duel...