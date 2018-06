Esporte Com mudanças, Goiás encara Ponte Preta pensando em sair da zona de rebaixamento Marcos, André Krobel e Eduardo Brock devem entrar na equipe titular diante da Macaca nesta terça-feira (5), no estádio Moisés Lucarelli

A vitória no clássico diante do Atlético foi uma ingestão de ânimo no Goiás para a sequência da Série B, porém o esmeraldino teve pouco tempo para comemorar o primeiro triunfo na competição. Nesta terça-feira (5), a equipe volta a campo e terá outro confronto decisivo. Desta vez, o time vai até o estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, para enfrentar a Ponte Preta, às 2...