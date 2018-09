Esporte Com mudanças, Brasil encara modesta equipe de El Salvador em 2º amistoso nos EUA

O segundo rival do Brasil no ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, será uma equipe com ambições bem mais modestas do que jogar um Mundial ou conviver com salários milionários. Em Washington, nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), os jogadores de El Salvador vão entrar em campo mais preocupados em dividir espaço com os astros brasilei...