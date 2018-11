Esporte Com mistério, Renato comanda treino sem Geromel e Cícero para encarar o Flamengo Time do sul está na 4ª posição, com 62 pontos, 4 a menos que o próximo adversário

O Grêmio fechou na manhã desta terça-feira (20) a preparação para o duelo diante do Flamengo, na quarta, no Maracanã, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho optou pelo mistério e impediu a entrada da imprensa na atividade realizada no CT Presidente Luiz Carvalho. O treinador não contou com o zagueiro Pedro Geromel e o meia Cícero. Os doi...