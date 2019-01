Esporte Com meia no BID, Goiás tem alívio nos desfalques Regularizado, Renatinho volta a ser opção para iniciar Goianão 2019. No ataque, centroavante Júnior Brandão pode ser deslocado para atuar na esquerda

O técnico Maurício Barbieri terá uma dor de cabeça a menos para a estreia do Goiás no Goianão, domingo (20), contra o Goiânia, no Estádio Serra Dourada. O meia Renatinho teve sua documentação regularizada e está apto para atuar na estreia alviverde. Entretanto, o treinador não poderá contar com Marcinho, jogador que foi titular, assim como Renatinho, no único teste do Goi...