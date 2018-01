Com Massa e Nelsinho Piquet, Stock Car anuncia calendário 2018 e Goiânia, por enquanto, está fora

A bandeira quadriculada já tem data para voltar a balançar na Stock Car em 2018. O calendário da mais importante categoria do automobilismo nacional foi divulgado nesta quinta-feira (18) com 12 etapas e duas novidades: o retorno da Corrida de Duplas e a não confirmação de Goiânia no calendário.

A primeira corrida está marcada para acontecer no dia 10 de março, um sábado, em Interlagos. Ela vai marcar também a estreia de Felipe Massa e Nelsinho Piquet na categoria.

O campeonato terá uma parada para a Copa do Mundo e retornará no início agosto, com a Corrida do Milhão. Quatro cidades disputam o direito de receber a prova milionária.

A Stock Car 2018 tem outras duas datas em aberto e que estão em negociação com algumas cidades. Por isso, a corrida não está descartada de acontecer em Goiânia.



“Após um ano marcado por inovações dentro e fora das pistas em 2017, a Stock Car se prepara para mais uma temporada de crescimento na exposição da categoria”, diz Rodrigo Mathias, diretor geral da Vicar.



Além da Stock Car, em 2018 a Vicar segue organizando o Campeonato Brasileiro de Marcas e terá também a Stock Light.



Confira os calendários:



Calendário 2018 - Stock Car

1a etapa: 10 de março - Interlagos

2a etapa: 8 de abril – Curitiba / Alternativa

3a etapa: 22 de abril - Velopark

4a etapa: 06 de maio - Londrina

5a etapa: 20 de maio - Santa Cruz do Sul

6a etapa: 5 de agosto - Corrida do Milhão

7a etapa: 19 de agosto – A ser divulgado

8a etapa: 09 de setembro - Cascavel

9a etapa: 23 de setembro - Velo Città

10a etapa: 21 de outubro - Tarumã

11a etapa: 4 de novembro – A ser divulgado

12a etapa: 9 de dezembro - Interlagos



Calendário 2018 - Brasileiro de Marcas

1a etapa: 10 de março - Interlagos

2a etapa: 8 de abril – Curitiba / Alternativa

3a etapa: 20 de maio - Santa Cruz do Sul

4a etapa: 5 de agosto - Corrida do Milhão

5a etapa: 19 de agosto - A ser divulgado

6a etapa: 09 de setembro - Cascavel

7a etapa: 4 de novembro - A ser divulgado

8a etapa: 9 de dezembro - Interlagos



Calendário 2018 - Stock Light

1a etapa: 10 de março - Interlagos

2a etapa: 8 de abril – Curitiba / Alternativa

3a etapa: 06 de maio - Londrina

4a etapa: 5 de agosto - Corrida do Milhão

5a etapa: 19 de agosto – A ser divulgado

6a etapa: 23 de setembro - Velo Città

7a etapa: 21 de outubro - Tarumã

8a etapa: 9 de dezembro - Interlagos