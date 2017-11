Com Marta, Vadão convoca seleção brasileira para amistosos com Chile

O técnico Vadão convocou, nesta terça-feira, 22 jogadoras para os amistosos da seleção brasileira com o Chile nos próximos dias. A equipe, que tem Marta como sua principal referência, jogará na casa do rival nos dias 25 (sábado) e 28 (próxima terça-feira), ambos às 21 horas (horário de Brasília), em Ovalle e La Serena, respectivamente.





Recompondo a seleção, após as baixas que se seguiram à demissão da técnica Emily Lima, o treinador convocou cinco novatas em amistosos internacionais: Daiane Rodrigues, Yasmim, Geyse, Gabi Ceará e Joyce.As quatro primeiras estavam concentradas na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na última semana, num período reservado pelo técnico somente para treinos. Joyce ficou de fora destas atividades porque defendia o Valencia, na Espanha, no mesmo período.No mês passado, no primeiro desafio de Vadão após a sua volta ao comando da seleção feminina, o time nacional conquistou o título da Copa CFA, torneio amistoso realizado na China. No próximo ano, o Brasil lutará para manter a sua hegemonia na Copa América, que será realizado no Chile entre os dias 4 e 22 de abril.A competição sul-americana dará à seleção campeã e à vice-campeã vaga direta ao Mundial de 2019, na França, e à Olimpíada de Tóquio, em 2020. A terceira colocada disputará uma repescagem com uma seleção da Concacaf para também ir à França. E as quatro primeiras colocadas estarão garantidas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.Goleiras: Aline (ETO FC Gyor/Hungria) e Bárbara (Kindermann);Zagueiras: Rafaelle (Changchun Volkswagen/China), Mônica (Atlético de Madrid), Bruna (Iranduba);Laterais: Daiane Rodrigues (Corinthians/Audax), Yasmim (Corinthians/Audax), Letícia Santos (SC Sand/Alemanha), Joyce (Valencia), Rilany (CBF);Meio-campistas: Geyse (Madrid CFF/Espanha), Gabi Ceará (Sporting de Braga/Portugal), Andressinha (Iranduba), Érika (Paris Saint-Germain);Atacantes: Ludmilla (Atlético de Madrid), Raquel (Ferroviária), Debinha (NC Courage/EUA), Thaisinha (Hyundai Steel Red Angels/Coreia do Sul), Bia Zaneratto (Hyundai Steel), Millene (Rio Preto), Marta (Orlando Pride) e Adriana (Rio Preto).