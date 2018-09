Esporte Com Marta em busca de seu hexa, golaço de Arrascaeta e sem Messi, Fifa divulga indicados ao The Best Vencedores serão conhecidos em evento no dia 24 de setembro em Londres, na Inglaterra

A Federação Internacional das Associações de Futebol (Fifa) divulgou, na manhã desta segunda-feira (3), a relação dos postulantes ao prêmio The Best, que reunirá os maiores nomes do esporte na temporada. Os vencedores serão conhecidos em evento no dia 24 de setembro em Londres, na Inglaterra. Atrás da premiação mais aguardada, a de melhor jogador do mundo, estão ...