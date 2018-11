Esporte Com Marquinhos e Lucas Bebê, Petrovic chama 13 para Eliminatórias das Américas do Mundial O Brasil irá enfrentar a República Dominicana, no dia 30 e o Canadá, no dia 3 de dezembro

O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, o croata Aleksandar Petrovic, anunciou nesta quinta-feira (22) uma lista com 13 jogadores convocados para os jogos contra a República Dominicana, no próximo dia 30, e o Canadá, em 3 de dezembro, pela quinta janela das Eliminatórias do Mundial de 2019, que será disputado na China. O destaque para as partidas que a...