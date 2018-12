Esporte Com Márcio Fernandes, Camaleão tenta obter vantagem

A Aparecidense segue sua preparação em ritmo acelerado para a disputa do Campeonato Goiano 2019. O time se apresentou no dia 3 e já superou algumas etapas da pré-temporada para o Estadual. Nesta terça-feira (18), o time apresentou o técnico Márcio Fernandes. Campeão da Série C e da 2ª Divisão do Goiano em 2015, pelo Vila Nova, o treinador recebeu a missão de comandar o...