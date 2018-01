Com lesão no joelho, Tiago Luís está fora dos próximos jogos do Goiás

Após passar as últimas oito rodadas da Série B de 2017 se recuperando de uma lesão muscular, Tiago Luís chegou animado para a atual temporada. Depois de não participar dos dois primeiros jogos, buscando melhor condicionamento físico, o meia-atacante esteve presente nas duas últimas partidas do Goiás no Goianão. Mas a sequência do jogador será interrompida por uma tendinite no joelho esquerdo.

Por causa da lesão, o jogador está fora dos próximos jogos do Goiás na temporada, mas o clube não consegue estipular prazo de recuperação para Tiago Luís.

Na temporada, o jogador demorou para se condicionar e só estreou na 3ª rodada do Estadual, contra o Anápolis, na vitória do esmeraldino por 1 a 0. Contra o Itumbiara, entrou no decorrer do jogo e participou do segundo gol do Goiás.

Ano passado, Tiago Luís começou o ano muito bem com a camisa esmeraldina, inclusive foi considerado o craque do Goianão. Mas, na Série B, não conseguiu desempenhar um bom futebol. Com a camisa do alviverde, o jogador já disputou 48 jogos e marcou 10 gols.