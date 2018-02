Com Leandrinho e Varejão, seleção de basquete é convocada para jogos em Goiânia

O técnico Aleksandar Petrovic anunciou nesta quinta-feira a convocação da seleção brasileira masculina de basquete para os dois próximos compromissos pelas Eliminatórias do Mundial e incluiu o ala/armador Leandrinho e o pivô Anderson Varejão, jogadores que recentemente retornaram ao País, na lista para os jogos contra Colômbia e Chile, que ocorrerão em Goiânia, nos dias 22 e 25.

A apresentação do grupo ocorre já na capital, no dia 19. Segundo a programação divulgada, a equipe realizará treinos nos dias 19, 20, 21, 23 e 24. Os detalhes sobre as atividades não foram revelados.



Leandrinho e Varejão fizeram longa na carreira na NBA, mas agora estão de volta ao basquete brasileiro, se tornando grandes atrações do NBB, por Franca e Flamengo, respectivamente. Agora, então, vão atuar juntos pela seleção na briga pela classificação ao Mundial.



Além de Leandrinho, o Franca é o time com jogadores mais convocados - cinco -, sendo que os outros atletas da equipe do interior paulista na lista são Rafa Luz, Cipolini, Leo Meindl e Rafael Mineiro.



Já de fora do Brasil, o único atleta chamado foi Vitor Benite, hoje no espanhol Murcia, enquanto nenhum atleta da NBA não foi lembrado, ainda mais que os times da liga norte-americana de basquete não pretendem ceder seus jogadores para esses compromissos.



Nos seus primeiros jogos pelas Eliminatórias, em novembro de 2017, a equipe superou Chile e Venezuela.



Confira a lista de 13 convocados da seleção



Armadores: Arthur Pecos (Flamengo), Rafa Luz (Franca) e Yago (Paulistano).



Alas/armadores: Leandrinho (Franca) e Vitor Benite (Murcia/Espanha).



Alas: Alex Garcia (Bauru), Leo Meindl (Franca), Gui Bento (Pinheiros).



Alas/pivôs: Cipolini (Franca), Rafael Mineiro (Franca) e Lucas Dias (Paulistano).



Pivôs: Rafael Hettsheimeir (Bauru) e Anderson Varejão (Flamengo).