Esporte Com homenagens e muita emoção, Buffon se despede da Juventus com vitória Equipe heptacampeã italiana terá que lidar agora com a ausência definitiva do goleiro pela primeira vez desde 2001

A despedida de Gianluigi Buffon da Juventus teve emoções e homenagens do tamanho dos 17 anos de sua trajetória no clube. Antes, durante e depois do duelo com o Verona, neste sábado, em casa, pela última rodada do Campeonato Italiano, o ídolo de 40 anos recebeu demonstrações de carinho dignas de quem marcou seu nome não só na história da equipe, como do futebol mundial. N...