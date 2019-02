Esporte Com histórico artilheiro no OBA, zagueiro exalta estádio colorado Wesley Matos voltou a marcar jogando no estádio colorado

Além da boa atuação de Alan Mineiro e o primeiro gol de Danilo pelo Vila Nova, a goleada em cima do Crac também teve como destaque o zagueiro Wesley Matos. O capitão colorado, que foi desfalque na derrota para o Goiás no fim de semana, por conta de uma virose, voltou ao time diante do Leão do Sul, e marcou um dos gols na goleada por 3 a 0, no Estádio Onésio Brasileiro Alva...