Esporte Com gols no fim, Inter empata com Vasco e perde chance de retomar vice-liderança

Em jogo movimentado do início ao fim e com gols somente nos minutos finais, Internacional e Vasco empataram por 1 a 1, na noite desta sexta-feira, pela 31ª rodada do Brasileirão. Jogando em São Januário, o time gaúcho abriu o placar aos 39, mas cedeu o empate aos 46, em contestado pênalti convertido pelo atacante Maxi López. Ao fim da tensa partida, decisiva para a ambi...