Esporte Com gols no fim, Cruzeiro empata com Atlético-PR e avança na Copa do Brasil

Em jogo morno, no qual os ataques só resolveram funcionar nos instantes finais, Cruzeiro e Atlético Paranaense empataram por 1 a 1 na noite desta segunda-feira, no Mineirão, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado garantiu os mineiros na próxima fase da competição. O Cruzeiro já entrara em campo com vantagem, por ter vencido o jogo de i...