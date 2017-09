Com gols de Neymar e Mbappé, PSG goleia lanterna fora de casa

O Paris Saint-Germain atropelou o lanterna Metz com uma goleada por 5 a 1 nesta sexta-feira, fora de casa, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Francês após cinco rodadas. O time de Paris lidera a competição com 15 pontos contra 12 do Monaco, o segundo colocado e que tem um jogo a menos - neste sábado visitará o Nice.



O destaque da partida ficou por conta do estreante Mbappé. O jovem de 18 anos demonstrou tranquilidade em seu primeiro jogo pelo Paris Saint-Germain e marcou o segundo gol da equipe. O uruguaio Cavani fez dois e o brasileiro Neymar deixou o dele, com direito a também uma bela assistência para o centroavante.



Lucas entrou no segundo tempo, fez a sua estreia na temporada e sacramentou a goleada ao marcar o quinto gol da equipe. Vale destacar também que o Paris Saint-Germain só começou a passear em campo depois que ficou com um jogador a mais, aos 10 minutos do segundo tempo. Enquanto os times estiveram em igualdades de condições, o último colocado da tabela de classificação ainda sem pontuar dificultou a partida contra o líder.



O zagueiro Marquinhos foi outro brasileiro que entrou como titular, mas fez um jogo ruim. No segundo tempo, falhou feio ao tentar recuar uma bola e o Paris Saint-Germain só não levou o gol por falta de técnica do atacante adversário. Thiago Silva e Daniel Alves não entraram.



O JOGO - O início da partida deu a impressão que o Paris Saint-Germain acharia logo uma goleada. O time pressionava e aos 10 minutos bombardeou o goleiro Kawashima. Draxler arriscou para a defesa do goleiro. Cavani tentou duas vezes no rebote, mas estava impedido.



Dez minutos depois, Cavani acertou a trave do Metz. Na sequência, veio o gol. Neymar lançou de três dedos para Cavani, que driblou o goleiro e fez. Mas o massacre parou por aí.



O Metz passou a atacar e dar trabalho para a zaga do Paris Saint-Germain. Primeiro, Riviére recebeu de costas, girou sobre Marquinhos e mandou na rede pelo lado de fora. Aos 36 minutos, Dossevi fez boa jogada pela direita, passou por Neymar e Meunier e cruzou na cabeça de Riviérie, que deixou tudo igual.



Na volta do intervalo, o Metz teve excelente oportunidade para virar, mas desperdiçou. Marquinhos recuou na fogueira para Aréola, que tentou tocar de cabeça, mas o goleiro errou e deu de presente para Riviére. O atacante, com o gol vazio, mas desequilibrado, chutou por cima.



O jogo só ficou tranquilo para o Paris Saint-Germain quando Assou-Ekotto deu um carrinho em Mbappé e levou o cartão vermelho. Com um a mais, o time de Paris encurralou o adversário. Mbappé fez o segundo dos visitantes, aos 13 minutos. Ele tentou tocar para Neymar, a zaga cortou e a bola voltou aos pés do estreante, que bateu colocado: 2 a 1.



Aos 20 minutos, Cavani acertou o travessão. Quatro minutos depois, Neymar recebeu de Rabiot e colocou no canto esquerdo de Kawashima. O quarto veio com Cavani em um lance horroroso. Berchiche cruzou, Niakhaté tentou cortar, a bola bateu no cotovelo de Mbappé e sobrou para o uruguaio, que só se esticou para fazer o quarto.



Em ritmo de treino, o técnico Unai Emery poupou Cavani e deu a oportunidade para Lucas fazer a sua estreia na temporada. E o brasileiro decretou a goleada aos 42 minutos. Após cruzamento de Neymar, Meunier escorou e o ex-jogador do São Paulo precisou de duas tentativas para empurrar para as redes.