Com gols de defensores, Corinthians bate Botafogo-SP e vai pegar o Bragantino

Com uma atuação segura, mas com pouco brilho, o Corinthians venceu o Botafogo por 2 a 0, na tarde deste domingo (11), em Ribeirão Preto. A classificação do Corinthians como líder de sua chave no Campeonato Paulista já estava definida, faltando apenas a definição do rival, que será o Bragantino.



O time de Bragança superou a disputa com o Ituano no e se classificou no saldo de gols. A decisão da vaga, no segundo da série, será no Itaquerão. Nesta terça-feira, a Federação Paulista de Futebol define as datas e horários da fase eliminatória. Na quarta, o time receberá o Deportivo Lara no seu estádio pela Copa Libertadores.



Os destaques da partida foram os defensores: Henrique fez seu primeiro gol com a camisa do Corinthians após sete jogos e o volante Gabriel decidiu a partida com um belo gol por cobertura no final do jogo.



O técnico Fábio Carille decidiu poupar alguns titulares em Ribeirão Preto: Rodriguinho nem viajou por causa de dores no tornozelo e Jadson foi preservado por estar com dois cartões amarelos. Com isso, o treinador conseguiu recuperar os principais jogadores para as finais do Paulistão, mas teve problemas de entrosamento na partida diante do Botafogo. Muitos erros de passe, sobretudo no primeiro tempo. Escalado no lugar de Fagner, o jovem Mantuan começou nervoso; Mateus Vital não teve a mesma atuação da partida diante do Millonarios, quando havia tido outra oportunidade, Lucca também foi discreto na organização do jogo.



O forte calor de 31ºC impôs um ritmo cadenciado ao jogo, moroso em alguns momentos. Sem velocidade, os dois times não conseguiam superar as defesas. Até os 30 minutos do primeiro tempo, momento da parada para hidratação, nenhuma chance de gol clara surgiu. Mais dispostos a acabar com a morosidade da partida, o Botafogo tentava jogar pelas laterais e, por esse caminho, conseguiu a melhor chance do jogo. Aos 41, Lucas Taylor cruza rasteiro e o goleiro Cássio tirou a bola dos pés de Jheimy. O Corinthians respondeu aos 46, com sua primeira finalização: uma falta bem cobrada por Lucca, que Tiago Cardoso defendeu. Os jogadores de criação, especialmente Mateus Vital e Danielzinho, ficaram devendo.



A primeira grande jogada pelo Corinthians na partida resultou no primeiro gol. O zagueiro Henrique começou a jogada com um desarme na área e avançou. Após bela troca de passes, com participação de Maycon e Mantuan, Romero cruzou na cabeça do defensor, que desviou para o gol de maneira consciente. Foi seu primeiro gol com a camisa do Corinthians após sete jogos disputados.



A principal diferença do Corinthians foi a adoção do esquema 4-1-4-1 na etapa final: Gabriel ficou à frente da zaga e Maycon teve mais liberdade para avançar. Com isso, o time ficou mais dinâmico e deixou de lado a lentidão da etapa inicial. Subiram de produção Mateus Vital e Romero. Esses fatores fizeram com que mais chances de gol fossem criadas. Aos 14, Mateus Vital cruzou e Lucca falhou dentro da área. O erro claro, aliado a uma atuação discreta, fizeram com que fosse substituído por Danilo.



Atrás no placar, o Botafogo aumentou seu volume ofensivo, mas continuou pecando nas finalizações. Foi assim aos 24, quando Naylhor recebe a bola dentro da área após escanteio e chutou, mas Sidcley desviou. Aos 36, Jheimu cruzou fraco, quase um recuo para o goleiro Cássio.



O Corinthians conseguiu resolver a partida no contra-ataque. Após grande lançamento de Pedrinho, o volante Gabriel fez um golaço, por cobertura, finalizando como se fosse um atacante aos 39 minutos.



FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 2 CORINTHIANS



BOTAFOGO - Tiago Cardoso; Marcos Martins, Naylhor, Plínio e Mascarenhas; Walfrido, Diones, Lucas Taylor (Wesley), Danielzinho (Cafu) e Dodô (Lelê); Jheimy. Técnico: Léo Condé.



CORINTHIANS - Cássio; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Mateus Vital, Romero (Pedrinho); Lucca (Danilo) e Sheik (Kazim). Técnico: Fábio Carille.



GOLS - Henrique, aos quatro, e Gabriel, aos 39 minutos do segundo tempo.



ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza.



CARTÃO VERMELHO - Lelê.



RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.



LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.