Esporte Com gols brasileiros, Shakhtar Donetsk empata com Hoffenheim na Liga dos Campeões Brasileiros marcam a favor do time ucraniano no jogo de abertura da Liga dos Campeões desta temporada

Em sua estreia na Liga dos Campeões, o Shakhtar Donetsk fez valer o elenco recheado de brasileiros para somar seu primeiro ponto no Grupo F. Jogando em Kharkiv, na Ucrânia, a equipe mandante esteve atrás no placar por duas vezes nesta quarta-feira (19), mas arrancou o empate com o Hoffenheim por 2 a 2. Ismaily e Maycon marcaram os gols da equipe ucraniana. Com o resu...