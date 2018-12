Esporte Com golaços de Alaba e Kimmich, Bayern de Munique aplica 4 a 0 no Hannover O Bayer ocupa a 3ª colocação do campeonato, com 30 pontos. O líder é o Borussia Dortmund, com 36 pontos

Mesmo fora de casa, o Bayern de Munique goleou o Hannover sem dificuldade, pelo placar de 4 a 0, neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. Joshua Kimmich, David Alaba fizeram um gol cada no primeiro tempo, enquanto Serge Gnabry e Robert Lewandowski marcaram na segunda etapa. O primeiro gol da partida saiu no primeiro minuto de jogo, graças a chute de pr...