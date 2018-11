Esporte Com golaços de Éverton Ribeiro, Fla bate Cruzeiro, mas vê Palmeiras ser campeão Terceiro triunfo consecutivo não foi capaz de manter a equipe carioca viva na briga pelo título. O Palmeiras garantiu o título neste domingo (25)

Ex-jogador do Cruzeiro, Éverton Ribeiro teve tarde inspirada contra o time mineiro e comandou a vitória do Flamengo neste domingo, por 2 a 0, no Mineirão. O meia marcou dois golaços no triunfo da penúltima rodada, que, no entanto, foi insuficiente para o time se manter na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, já que o Palmeiras bateu o Vasco em São Januário e sagrou-se c...