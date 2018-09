Esporte Com golaço de Pablo, Atlético-PR vence Bahia e mantém ascensão no Brasileirão Além de marcar um gol, atacante do Furação participou da jogada do 2º gol da partida. Furacão saltou para a 9ª colocação com 27 pontos. O Bahia é o 14º com 25

Em recuperação, o Atlético-PR manteve sua escalada no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time paranaense sofreu para superar a defesa adversária, mas contou com belo gol de Pablo para derrotar o Bahia por 2 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 22ª rodada. Rony marcou o outro gol do jogo. Com o resultado, o time paranaense saltou para o nono lugar, com ...