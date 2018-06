Esporte Com golaço de Neymar no seu retorno, Brasil vence Croácia em amistoso Estreia na Copa do Mundo é daqui 14 dias

Neymar voltou em grande estilo. Fez um golaço e abriu o caminho da vitória da seleção brasileira sobre a Croácia, por 2 a 0, neste domingo em Liverpool, no penúltimo teste da equipe antes da Copa do Mundo. Firmino fez o outro gol. O craque do Paris Saint-Germain fez a diferença em uma partida em que a equipe, diante de um adversário de qualidade, não jogou bem e mostrou d...