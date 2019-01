Esporte Com golaço de Casemiro, Real Madrid bate o Sevilla e assume o 3º lugar na Espanha Equipe merengue agora tem 36 pontos, contra 33 da equipe de Sevilha

O Real Madrid mostrou força neste sábado (19) na sua luta para se consolidar no Campeonato Espanhol. Neste sábado, pela 20ª rodada, tentando acabar com a instabilidade na temporada, o time merengue derrotou o Sevilla por 2 a 0, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e ultrapassou justamente o rival para assumir a terceira colocação. Agora tem 36 pontos, contra 33 da e...