Esporte Com gol no final, Cruzeiro derrota o Atlético-PR de virada pela Copa do Brasil Jogo da volta só será reazliado após a disputa da Copa do Mundo

Último dos oito confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil a ser iniciado, o Cruzeiro contou com o faro de gol de Raniel e com um gol do atacante aos 47 minutos do segundo tempo derrotou o Atlético Paranaense de virada por 2 a 1, nesta quarta-feira (16), na Arena Da Baixada, em Curitiba. Os outros dois gols da partida foram do mesmo jeito - em belos chutes de f...