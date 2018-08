Esporte Com gol no final, Chapecoense vira e bate o Corinthians pela 1ª vez na história

O Corinthians teve a chance de "matar" a Chapecoense no primeiro tempo do jogo deste domingo na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não o fez e acabou castigado. O time catarinense reagiu na etapa final, dominou, criou chances e virou a partida ao fazer 2 a 1 nos acréscimos. Foi a primeira vez na história que o time catarinense venceu o...