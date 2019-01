Esporte Com gol no fim, Corinthians empata contra o São Caetano na estreia do Paulistão Henrique marcou para o Timão, já Rafael Marques fez o gol do Azulão

O Corinthians estreou com empate no Campeonato Paulista. Neste domingo (20), na Arena Corinthians, em São Paulo, o time do técnico Fábio Carille ficou no 1 a 1 contra o São Caetano. Rafael Marques, de pênalti, abriu o placar para a equipe do ABC na etapa inicial. No último lance do jogo, aos 49 minutos, Henrique empatou o confronto e evitou a derrota na primeira rodada. ...