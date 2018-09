Esporte Com gol de Rodrigo, Espanha vira sobre a Inglaterra na Liga das Nações Durante a partida, o lateral Shaw se chocou de cabeça e teve de deixar o gramado com uma máscara de oxigênio

A Espanha derrotou a Inglaterra de virada por 2 a 1 neste sábado (8), em pleno Wembley, pela Liga das Nações. Os visitantes chegaram à vitória com um gol de origem brasileira. Thiago Alcântara cruzou e Rodrigo mandou para as redes. A partida teve início eletrizante, mas depois esfriou. Além dos gols, outro lance que chamou a atenção foi no início do segundo tempo. O la...