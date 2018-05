Esporte Com gol de Róger Guedes, Atlético-MG vence reservas do Cruzeiro Com 5 gols, atacante se isola na artilharia do Campeonato Brasileiro

Pressionado pela recente eliminação na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro deu uma resposta ao seu torcedor. Neste sábado, o time superou o rival Cruzeiro por 1 a 0, em clássico disputado no Independência e válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e se manteve firme na briga pela liderança da competição. O Atlético-MG iniciou a rodada na terceira posição e s...