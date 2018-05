Esporte Com gol de Pikachu, Vasco supera lanterna Paraná e reage no Brasileirão Vascaínos dão fim a jejum de três partidas na competição nacional

Mesmo com 12 desfalques, o Vasco afastou a crise e encerrou um jejum de três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro ao bater o Paraná, por 1 a 0, no Estádio São Januário, na abertura da oitava rodada. O final da partida foi tenso e cada time teve um jogador expulso. Ainda com um jogo a menos que os demais - o duelo contra o Santos pela terceira rodada foi adiado ...