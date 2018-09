Esporte Com gol de pênalti inexistente, Inter vira sobre Vitória e assume vice-liderança

Com uma arbitragem bastante polêmica de Sávio Pereira Sampaio, o Internacional bateu o Vitória por 2 a 1, de virada, no estádio Beira-Rio, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O gol da virada foi marcado num pênalti inexistente. Os jogadores baianos cercaram o árbitro após o fim do jogo e a Polícia Militar precisou e...