Esporte Com gol de Neymar, Paris Saint-Germain estreia com fácil vitória no Francês

No jogo que marcou a sua volta ao estádio Parque dos Príncipes, em Paris, mais de cinco meses após a lesão no pé direito que o tirou da segunda metade da temporada passada, o atacante Neymar marcou um gol na tranquila vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 0 sobre o Caen, pela rodada de estreia do Campeonato Francês. Rabiot e Timothy Weah, filho do ex-atacante George W...