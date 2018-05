Esporte Com gol de Jadson, Corinthians bate América-MG Essa é a primeira vitória sob o comando de Osmar Loss

O Corinthians não teve uma atuação de encher os olhos, mas um gol de Jadson garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, em casa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira. Foi o primeiro resultado positivo de Osmar Loss no comando da equipe, garantido a ascensão da equipe para as primeiras colocações na tabela. Com o resultado, o Corinthia...