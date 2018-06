Esporte Com gol de Guerrero, Peru dá adeus com vitória sobre Austrália e festa da torcida

Eliminado antecipadamente da Copa do Mundo por ter perdido para Dinamarca e França nas rodadas iniciais do Grupo C, o Peru teve a despedida considerada perfeita pelos mais de 20 mil torcedores que viajaram até a Rússia para acompanhar a sua seleção. Com gols de Carrillo e do ídolo Guerrero, derrotou a Austrália por 2 a 0, pela rodada final da chave, em Sochi, nesta t...