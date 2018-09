Esporte Com gol de Deyverson, Palmeiras bate o Corinthians em clássico Em sua primeira partida no comando alvinegro, Jair Ventura amargou derrota na Arena Palmeiras

Se os grandes clássicos são marcados por personagens, o encontro deste domingo (9) entre Palmeiras e Corinthians foi o de Deyverson. O antes criticado e vaiado atacante foi desta vez herói e marcou o gol da vitória palmeirense por 1 a 0 sobre o rival no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, em resultado que marcou a primeira partida do treinador Jair Ventura no c...